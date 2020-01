Η ομάδα της LeagueOne έχοντας κάνει... μαγική επαναφορά στο πρώτο ματς και ισοφαρίζοντας σε 3-3 όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ με τρία τέρματα, ολοκλήρωσε το έπος στον εντός έδρας επαναληπτικό κόντρα στους «hornets».

Επικράτησε 2-1 στην παράταση και πανηγύρισε την πρόκριση στον 4ο γύρο του FA Cup, εκεί όπου θα βρει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Μάικ Ντιν δεν θα μπορούσε να μείνει μακριά από την αγαπημένη του ομάδα και βρέθηκε κανονικά στο γήπεδο για το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στο σύνολο του Νάιτζελ Πίρσον.

League One side Tranmere Rovers have knocked Watford out of the FA Cup

Mike Dean is BUZZING!

pic.twitter.com/z3Rgg5Z2hz

