Δεν είχε σκοράρει ποτέ ξανά με τους μεγάλους. Ο Κέρτις Τζόουνς όμως φρόντισε να βάλει με υπέροχο στιλ το πρώτο γκολ του με τη Λίβερπουλ. Στο ντέρμπι Κυπέλλου κόντρα στην Εβερτον, ο 18χρονος μέσος πήρε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή και με τρομερό curler, την έστειλε στο απέναντι παράθυρο.

1-0 by scouser Curtis Jones against Everton at Anfield. 18 years old!

