Το ρεπορτάζ επιβεβαιώθηκε και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος συνεχίζει στην Zweite Liga.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός ανακοινώθηκε από την Μπόχουμ ως δανεικός από την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια και θα φορέσει το Νο24 των Γερμανών μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου.

Welcome Vasileios #Lampropoulos! The centre-back arrives on loan from @RCDeportivo and will wear the number 24. pic.twitter.com/wpN3YEaEcj

— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848EN) January 31, 2020