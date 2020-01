Η αποβολή της χρονιάς: Δύο κίτρινες στην ίδια φάση στα ερασιτεχνικά της Αγγλίας (vid)

Μια σκηνή βγαλμένη από τα πρότυπα του αρχέτυπου βρετανικού ποδοσφαίρου έλαβε χώρα στο ματς της Γκάρφορθ με την Μπρίντλιγκτον, για την 9η κατηγορία.

Ο Άλεξ Λόου, κεντρικός αμυντικός των γηπεδούχων, προσπάθησε να σταματήσει με όποιον τρόπο και σε όλους τους χρόνους την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων και εν τέλει τα κατάφερε, αλλά με... τίμημα την ίδια του την παρουσία στο ματς.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο βίντεο του αγώνα, ο παίκτης έκανε ένα σκληρό τάκλιν στη γραμμή της αντίπαλης περιοχής, όμως, η Μπρίντλιγκτον συνέχισε να έχει την κατοχή υπέρ της, με αποτέλεσμα εκείνος να ακολουθήσει την φάση ως την περιοχή της δικής του ομάδας για να σταματήσει με νέο σκληρό μαρκάρισμα, οριστικά αυτή τη φορά την αντίπαλη επίθεση.

Ο διαιτητής είχε αφήσει το πλεονέκτημα, αλλά δεν ξέχασε την πρώτη παράβαση κι έτσι έδειξε δύο κίτρινες και αυτόματα την κόκκινη κάρτα στον στόπερ της Γκάρφορθ, ο οποίος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς να διαμαρτυρηθεί ιδιαίτερα. Για την ιστορία, το ματς έληξε με σκορ 1-1.

Δείτε την φάση που έχει γίνει viral:

