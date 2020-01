Ντελιβεράς μπήκε στο γήπεδο της Λέιτον Όριεντ με την μηχανή και μοίρασε πίτσα στους οπαδούς (vid)

Ποδόσφαιρο και πίτσα ανέκαθεν αποτελούσαν ιδανικό συνδυασμό για το φίλαθλο κοινό, όμως, κανείς δεν περίμενε ότι θα τα έχει και τα δύο από την εξέδρα στο γήπεδο της αγαπημένης του ομάδας.

Οι φίλοι της Λέιτον Όριεντ, λοιπόν, μπορούν να σβήσουν αυτή τη σκέψη από το... ευχολόγιο τους, καθώς η διοίκηση του συλλόγου τους επιφύλασσε μια άκρως ευχάριστη έκπληξη.

Κατά την διάρκεια του αγώνα απέναντι στην Νιούπορτ, για την League Two (4η κατηγορία), ένας διανομέας της γνωστής αλυσίδας πίτσας που είναι χορηγός στην Όριεντ, μπήκε στο γήπεδο πάνω στην μηχανή του και διέσχισε κατά μήκος της εξέδρας, για να μοιράσει δωρεάν πίτσα στους φίλους των γηπεδούχων.

Αν μη τι άλλο, το κοινό δεν πίστευε στα μάτια του και τα βίντεο από... άλαλους οπαδούς κατέκλυσαν στο twitter, απαθανατίζοντας την σπάνια στιγμή.

Nothing to see here! Just a pizza being delivered to a fan inside the stadium at Leyton Orient the other day pic.twitter.com/MaiM1WmXIw

— Football Stands (@TheFootyStands) January 26, 2020