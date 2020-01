Αλλαγή σχήματος της ενδεκάδας για να χωρέσει ο Ρονάλντο καταγγέλλει η «Daily Mail» (pics)

«Μαγείρεμα» στην κατάρτιση της καλύτερης ενδεκάδας του 2019 καταγγέλλει η «Daily Mail». Συγκεκριμένα οι Άγγλοι με δημοσίευμά τους αναφέρουν πως η UEFA άλλαξε την τελευταία στιγμή το σχήμα προκειμένου να μπορέσει να χωρέσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος ήταν εκτός, καθώς οι τρεις επιθετικοί ήταν οι Μέσι, Μανέ και Λεβαντόφσκι και έτσι αντί για 4-3-3, το σχήμα έγινε 4-2-4, βγήκε εκτός ο Ενγκολό Καντέ που είχε περισσότερες ψήφους από τον Ρονάλντο και μπήκε ο ηγέτης της Γιουβέντους. Αυτή μάλιστα είναι πρώτη φορά που υπάρχει το συγκεκριμένο σχήμα, καθώς τα τελευταία έξι χρόνια της ψηφοφορίας, τα πέντε το σύστημα είναι 4-3-3 και το 2017 ήταν 4-4-2. Αναλυτικά η καλύτερη ενδεκάδα του 2019 αποτελείται από τους: Τερματοφύλακας: Άλισον. Αμυντικοί: Αλεξάντερ Άρνολντ, Ντε Λιχτ, Βαν Ντάικ, Ρόμπερτσον. Μέσοι: Ντε Γιονγκ, Ντε Μπρούινε. Επιθετικοί: Μέσι, Λεβαντόφσκι, Ρονάλντο, Μανέ.

Alisson

Alexander-Arnold

De Ligt

Van Dijk

Robertson

De Bruyne

De Jong

Messi

Ronaldo

Lewandowski

Mane

The @UEFAcom Team of the Year for 2019

Agree? pic.twitter.com/1sZxqRPghw

— Goal (@goal) January 15, 2020