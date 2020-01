«Κάηκε» το Μπιάλιστοκ για τα 100 χρόνια της Γιαγκελόνια (vids)

Το 1920 αποτελεί την χρονολογία της ίδρυσης της Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ, μίας εκ των ιστορικότερων ομάδων του πολωνικού ποδοσφαίρου. Πλέον, ο κύκλος ζωής του συλλόγου συμπλήρωσε αιώνα και οι οπαδοί του δεν θα μπορούσαν να μείνουν άπραγοι για το καμάρι της πόλης τους.

Παρά το ότι η ημερομηνία ίδρυσης είναι η 20η Μαΐου, οι υποστηρικτές της Γιαγκελόνια άρχισαν τις εκδηλώσεις εορτασμού τέσσερις μήνες νωρίτερα και το πρώτο τους «χτύπημα» ήταν εντυπωσιακό.

Δεκάδες πυρσοί και βεγγαλικά φωταγώγησαν τους δρόμους του Μπιάλιστοκ σαν να επρόκειτο για ημέρα και το twitter πήρε «φωτιά» από τα φαντασμαγορικά σκηνικά, που απέκτησαν ακόμα σπουδαιότερη διάσταση από τα drones που πέταξαν στον ουρανό της πόλης για να καλύψουν τις λαμπερές στιγμές.

Fans of Jagiellonia Białystok celebrated the 100th anniversary of their club last night with a huge pyroshow in the city center! pic.twitter.com/M1XQONwsZA

