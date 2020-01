Σερ Άλεξ Φέργκιουσον: «Μην τολμήσετε να ανταλλάξετε φανέλες!» (vid)

Την έχρισε κυρίαρχο στο Νησί...

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον άλλαξε όλη την σύγχρονη ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η συμβολή του φαίνεται πόσο σημαντική ήταν ακόμα και μέχρι σήμερα, εν τη απουσία του από τον πάγκο της...

Η ομάδα που επί των ημερών του κατακτούσε τίτλους τον έναν μετά τον άλλον, έπρεπε να φτάσει τα 24 χρόνια του στην τεχνική ηγεσία της ομάδας για να δει τους «κόκκινους διαβόλους» να αποκλείονται από διοργάνωση και δη, την αρχαιότερη στη Βρετανία, το FA Cup, από ομάδα της τρίτης κατηγορίας...

Για τον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποκλείστηκε από την Λιντς χάρη στο γκολ του Ζερμέν Μπέκφορντ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο σκόρερ, «κάποιοι από τους παίκτες της Λιντς είχαν στην οικογένειά τους φίλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ήθελαν να πάρουν φανέλες των παικτών για να τους τις δώσουν. Επομένως πήγαν να ανταλλάξουν με μερικούς. Ο Σερ Άλεξ είπε: "Αποκλείεται! Μην τολμήσετε να δώσετε τις φανέλες σας σε αυτούς!".».

Είναι μια από τις ατάκες που επιβεβαιώνουν το πόσο... σκληρός προπονητής ήταν ο Σκωτσέζος.

Απόψε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει την Γουλβς (19:31, One Channel) στο Molinaux για τον τρίτο γύρο του FA Cup.

