Πριν καλά καλά ανοίξει το μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου η Ντόρτμουντ έχει μπει στο «παιχνίδι». Αρχικά, η μεταγραφή του Χάαλαντ που «τάραξε» τα νερά και άφησε άπαντες έκπληκτους που δεν κατέληξε ο παίκτης σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ή Γιουβέντους και από την άλλη τώρα, πώληση...

Όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι Βεστφαλοί ο Τζούλιαν Βάιγκλ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπενφίκα, καθώς τα βρήκε σε όλα με την ομάδα της Πορτογαλίας.

Οι Γερμανοί, εισέπραξαν περί τα 20 εκατομμύρια ευρώ για να ολοκληρωθεί το deal «βγάζοντας» έτσι ένα μέρος από τα συνολικά 45 εκατομμύρια ευρώ, που δαπάνησαν για να αποκτήσουν τον 19χρονο Νορβηγό φορ από την Σάλτσμπουργκ.

Δείτε την ανακοίνωση της ομάδας μέσω Twitter:

Borussia Dortmund and @SLBenfica have agreed to terms on the transfer of Julian Weigl.

We thank Julian for his dedication and wish him the best of luck in Portugal! pic.twitter.com/TS7E0WGUSR

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 31, 2019