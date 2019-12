Φίγκο: «Δεν είχα ερωτική σχέση με τον Γκουαρδιόλα» (pic)

Ο Λούις Φίγκο, σε δηλώσεις που παραχώρησε στο «ICON», αφού ρωτήθηκε, επανέφερε στην επιφάνεια μια ιστορία που για κάποιους ήταν άγνωστη μέχρι σήμερα.

Φημολογούταν πως όταν εκείνος μαζί με τον Πεπ Γουαρδιόλα αγωνίζονταν στην Μπαρτσελόνα, λόγω του ότι ήταν συνεχώς μαζί, υπήρχε μεταξύ τους κάτι παραπάνω από φιλία.

«Ο Γκουαρδιόλα είναι ένας εξαιρετικός φίλος. Ήταν και συγκάτοικός μου, αλλά μέχρι εκεί.

Μου αρέσουν οι γυναίκες», κατέληξε ο νικητής της «Χρυσής Μπάλας» το 2000.

Σημειώνεται, ότι ο Λούις Φίγκο με την σύζυγό του Έλεν Σβεντίν είναι παντρεμένος εδώ και αρκετά χρόνια και έχει μαζί της τρεις κόρες, ενώ και ο Πεπ Γκουαρδιόλα με την γυναίκα του Χριστίνα Σέρα, έχουν τρία παιδιά (2 κορίτσια, ένα αγόρι).

Luis Figo on the 'urban myth' that he and Guardiola were once engaged in a romantic relationship together:

"Guardiola was a great friend, he helped me a lot. He was my roommate, but there was nothing. I like women." pic.twitter.com/35dSGzkomb

