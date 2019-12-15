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Ο Λαμπρόπουλος ζήτησε συγγνώμη για το λάθος του από τους οπαδούς της Λα Κορούνια (vids)

Ο Λαμπρόπουλος ζήτησε συγγνώμη για το λάθος του από τους οπαδούς της Λα Κορούνια (vids)

Ο Λαμπρόπουλος ζήτησε συγγνώμη για το λάθος του από τους οπαδούς της Λα Κορούνια (vids)

Το λάθος του Βασίλη Λαμπρόπουλου σε γκολ που δέχθηκε η παραπαίουσα φέτος Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, τον οδήγησε να ζητήσει συγγνώμη από τους οπαδούς στην εξέδρα μετά το τέλος του ματς.  

Η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια του Βασίλη Λαμπρόπουλου συνεχίζει να καθαρίζει τον πάτο της La Liga 2, μετά και την νέα ήττα στην έδρα της Πονφεραντίνα με 2-0 και βαδίζει σε back-to-back υποβιβασμό.
 
Από την νίκη στην πρεμιέρα, μετράει σερί 19 αγώνων μακριά από το τρίποντο και το τελευταίο «χαστούκι» ήρθε να προσθέσει κι άλλον προβληματισμό στις τάξεις των οπαδών της.
 
Για τον Έλληνα στόπερ, το ματς δεν κύλησε θετικά, καθώς έφερε ευθύνη στο δεύτερο γκολ που δέχθηκε η ομάδα του και μετά το ματς έσπευσε να απολογηθεί στην εξέδρα των φίλων της Κορούνια που βρέθηκαν στο γήπεδο.
 

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