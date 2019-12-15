Ο Λαμπρόπουλος ζήτησε συγγνώμη για το λάθος του από τους οπαδούς της Λα Κορούνια (vids)

La plantilla de acercó al fondo ocupado por la afición deportivista al final del partido... pic.twitter.com/6qVRGinvrj
— pablo muñoz (@pablomunoz80) December 14, 2019
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2
LIVE
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΛΒΣ 1vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 2
LIVE
ΑΡΣΕΝΑΛ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -vs
INTER -
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 2vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 1
LIVE
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
LIVE
ΑΡΣΕΝΑΛ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΛΒΣ 1vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΤAΦΕ 2vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΘΕΛΤΑ 2vs
MALLORCA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ESPANYOL 2vs
ΜΠΕΤΙΣ 2
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
LIVE
ΡΟΜΑ 0vs
ΣΠΑΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΟΝΑ 3vs
ΤΟΡΙΝΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛΟΝΙΑ 2vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΑΝ 0vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 1
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -vs
INTER -
LIVE
ΣAΛΚΕ 0vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 2vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 1
LIVE
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 5vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 119vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 110vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 128vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 109vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 118vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 125vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 110vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 107vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 115
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -
LIVE
ΛΥΩΝ 0vs
ΡΕΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GIRONDINS BORDEAUX 0vs
RC STRASBOURG 1
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 4vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 1vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΙΚΑΛΑ 3vs
ΙAΛΥΣΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 3vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 3vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 2vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΟΙΑ 3vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0
LIVE
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 0vs
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 3vs
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΒΑΣΠΟΡ 3vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1
LIVE
ΜΟΥΡΘΙΑ 43vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 47
ΤΕΛΙΚΟ
ZARAGOZA 75vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ 102vs
MONBUS OBRADOIRO 100
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
UNICAJA -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -
LIVE
UMANA REYER VENEZIA 45vs
ΜΙΛAΝΟ 48
LIVE
REGGIANA 30vs
ALMA TRIESTE 31
LIVE
ΒΑΡΕΖΕ 3vs
VL PESARO 2
ΤΕΛΙΚΟ
SASSARI 86vs
FORTITUDO BOLOGNA 80
RED OCTOBER CANTU -vs
DE LONGHI TREVISO -
ORIORA PISTOIA -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
LIVE
BANDIRMA B.I.K. 4vs
AFYON BELEDIYE 7
ΤΕΛΙΚΟ
BESIKTAS 78vs
GAZIANTEP 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ 84vs
DARUSSAFAKA TEKFEN 78
ΤΕΛΙΚΟ
SIGORTAM.NET ITU 85vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 101
LIVE
ΗΡΑΚΛΗΣ 1vs
ΠΑΟΚ 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΟΦΗ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2vs
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ 0vs
JOHN PATRICK SMITH 3
Το λάθος του Βασίλη Λαμπρόπουλου σε γκολ που δέχθηκε η παραπαίουσα φέτος Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, τον οδήγησε να ζητήσει συγγνώμη από τους οπαδούς στην εξέδρα μετά το τέλος του ματς.
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— pablo muñoz (@pablomunoz80) December 14, 2019