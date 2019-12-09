Με το «τακουνάκι» του Σουάρεζ η κορυφή του Top-10 goals στην Ευρώπη! (vid)

Κέιν, Κεϊτά και Πέρισιτς βάζουν στο κλίμα στην αντίστροφη μέτρηση, ενώ όσο φτάνει προς την κορυφή, Μέσι, Σον και Σουάρες έχουν την τιμητική τους!
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ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 2vs
ΟΦΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2vs
ΑΡΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 4vs
ΚΕΡΚΥΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1vs
ΛΕΣΤΕΡ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 2vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΤΙΣ 3vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 1vs
ΣΕΒΙΛΛΗ 1
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 107vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 110vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 110vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 119vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 135
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 106vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 96vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 142vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 125
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -vs
ΡΙΖΕΣΠΟΡ -
AFYON BELEDIYE -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚΟΥΛΚΕΙΤ ΤΡΙΣΤΑΝ 3vs
ΧAΡΙΣ ΑΝΤΡΕΒ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛΤ ΑΛΕΞ 1vs
ΜΟΤ ΜΠΛΕΙΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PARNABY/TOMIC 1vs
D SILVA/TJANDRAMULIA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ 2vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
FOURLIS/RODIONOVA 0vs
GIBSON/POULOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΝΕΣ ΜΑΒΕΡΙΚ 3vs
ΧΙΤΖΙΚAΤΑ ΡΙΝΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
JOHN PATRICK SMITH 3vs
ΓΟΥAΛΚΙΝ ΜΠΡAΝΤΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡΙΛΣ ΤΖAΚΟΜΠ 0vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
MYERS/WOOLCOCK 0vs
BOZOVIC/MARSHALL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ 3vs
ΣΒΙΝΙ ΝΤΕΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΥΤΕΡΓΚΙΛ ΚAΛΟΥΜ 0vs
ΜΠΟΥΡΧΙΕΡ, ΧAΡΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ASHLEY/BOZICEVIC 0vs
AIAVA/CABRERA 2
Πλούσιο ήταν το θέαμα με πανέμορφα γκολ από αυτήν την αγωνιστική στα ευρωπαϊκά γήπεδα.
Κέιν, Κεϊτά και Πέρισιτς βάζουν στο κλίμα στην αντίστροφη μέτρηση, ενώ όσο φτάνει προς την κορυφή, Μέσι, Σον και Σουάρες έχουν την τιμητική τους!
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