«Ο Ρονάλντο έμεινε στο αμάξι μέχρι την ανακοίνωση του βραβείου του» (pic)

Ήταν γνωστό σχεδόν από το πρωί της Δευτέρας ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα έδινε το παρών στην εκδήλωση του Παρισίου για τη «Χρυσή Μπάλα», ωστόσο ο λόγος έγινε γνωστός το βράδυ, καθώς ο Πορτογάλος βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος παίκτης της Serie A για την σεζόν που πέρασε.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ιταλία, ο Ρονάλντο μπήκε στην αίθουσα λίγο πριν την στιγμή που θα γινόταν η ανακοίνωσή του ως MVP ενώ, παράλληλα για να μην υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για την όλη του στάση, οι άνθρωποι ασφαλείας του παρεμπόδισαν τους παρόντες να τραβήξουν φωτογραφίες.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Τανκρέντι Παλμιέρι, απεσταλμένος στο Μιλάνο για το βρετανικού beIN Sports, αποκάλυψε ότι : «ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Ο Κριστιάνο Ρονάλντο περίμενε στο αμάξι του μέχρι την στιγμή που θα ερχόταν να παραλάβει το βραβείο του MVP της Serie A! Μόλις έφτασε εκείνη η ώρα, τελικά βγήκε από το αυτοκίνητο για να μπει στο θέατρο, ενώ οι σωματοφύλακές του έριξαν φακό στις φωτογραφικές μηχανές».

UNBELIEVABLE!

Cristiano Ronaldo waited in his car for the moment in which he had to be awarded MVP Serie A award!

Then when the time came, he finally get out to enter the theatre, while his bodyguards pointed torchlights to cameras! https://t.co/8A51G9Tatp

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 2, 2019