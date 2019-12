Ο Λιονέλ Μέσι κατέκτησε την Χρυσή Μπάλα με τον Φαν Ντάικ να είναι δεύτερος και τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην τρίτη θέση.

Με αυτό τον τρόπο ο παίκτης της Γιουβέντους έμεινε εκτός δυάδας για πρώτη φορά μετά το 2010.

Τότε πρώτος ήταν ο Μέσι, δεύτερος ο Ινιέστα και τρίτος ο Τσάβι.

Cristiano Ronaldo failed to finish in the #BallonDor top two for the first time in nine years #BallonDor2019 pic.twitter.com/VUYFPyru0L

