Κριστιάνο: Χάρισε παπούτσια στα κορίτσια της εθνικής Πορτογαλίας κ-17!(vid)

Ο σούπερ σταρ της Γιουβέντους λατρεύει την πατρίδα του και χαίρεται να τη βλέπει ν' αναπτύσσεται και να «μεγαλώνει» ποδοσφαιρικά. Ειδικά μετά και την κατάκτηση του Euro 2016 αλλά και του Nations League.

Αυτή τη φορά, τα κορίτσια του τμήματος κ-17 εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στην elite round του Euro 2020 κι έτσι ο Ρονάλντο τους έστειλε ένα μήνυμα για να τις συγχαρεί, μαζί με ένα ζευγάρι παπούτσια για την καθεμιά!

Portugal U17s qualified for the Euro 2020 elite round and Cristiano Ronaldo send them all a gift with a special message. This is such a cute gesture from the man himself.

