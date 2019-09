Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του φετινού Champions League, ο νεαρός φορ έκλεψε την παράσταση και έκανε τα social media να τρελαθούν μαζί του, με τους οπαδούς και τους απανταχού φιλάθλους να ψάχνουν να μάθουν ποιος είναι αυτός και πως γίνεται να έχει συνάψει τόσο... ερωτική σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα.

Έγινε ο πρώτος teenager μετά τον Γουέιν Ρούνεϊ (2004) που πετυχαίνει χατ-τρικ στο ντεμπούτο του στο Champions League. Σε ηλικία 19 ετών και 58 ημερών, έγινε ο τρίτος νεότερος που σκοράρει τρεις φορές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογικής διοργάνωση, μετά τον πρωτοπόρο Ραούλ (18 ετών, 113 ημερών, πίσω στο 1995), τον προαναφερθέντα και άλλοτε αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18 ετών και 340 ημερών το 2004).

Επιπλέον, χατ-τρικ στην πρώτη τους εμφάνιση στον πιο λαμπερό ποδοσφαιρικό θεσμό σε συλλογικό επίπεδο, έχουν πετύχει στο παρελθόν και οι Φαουστίνο Ασπρίγια και Μάρκο Φαν Μπάστερ, πράγμα που μαζί με τον Ρούνεϊ, κάνουν τον Χάαλαντ τον 4ο κατά σειρά που φτάνει σε αυτό το επίτευγμα.

Πετυχαίνοντας το πρώτο από τα τρία του γκολ για λογαριασμό της Ζάλτσμπουργκ κόντρα στη Γκενκ μόλις στο 2ο λεπτό, ο Έρλινγκ Χάαλαντ έγινε μόλις ο τρίτος στην ιστορία του Champions League που καταφέρνει στην πρώτη του συμμετοχή να βρει δίχτυα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, έπειτα από τους Αντρέας Μέλερ (1995) και Ελιακίμ Μανγκαλά (2009).

«Είναι ό,τι πιο τρελό έχω κάνει στη ζωή μου... Και ο κόσμος, ακόμα ανατριχιάζω στη σκέψη όσων έζησα στο γήπεδο...» είπε λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης και της ονειρικής βραδιάς που είχε στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων ο 19χρονος επιθετικός, στο κινητό του οποίου ενδέχεται να έφτασε αργά το βράδυ μήνυμα με συγχαρητήρια από τον... Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Erling #Haaland: This is the craziest thing I've ever done in my life. #FCSGNK pic.twitter.com/4scMi0GOP7

— FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) September 17, 2019