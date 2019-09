Σκωτία: Ομάδα 5ης κατηγορίας νίκησε έπειτα από... 29 μήνες!

Πρόκειται για την πέμπτη κατά σειρά κατηγορία του σκωτσέζικου ποδοσφαίρου και η Fort William είχε ξεχάσει το συναίσθημα της νίκης.

Την τελευταία φορά που είχε πάρει θετικό αποτέλεσμα, το ημερολόγιο έγραφε 12 Απριλίου του 2017 και έκτοτε έχουν περάσει 74 ματς, 882 ημέρες και συνολικά 29 μήνες για να πανηγυρίσει ξανά στο φινάλε μιας αναμέτρησης!

Το πέτυχε, εν τέλει, απέναντι στην Clachnacuddin, με σκορ 1-0 χάρη σε γκολ του 18χρονου μέσου, Τζακ Μπράουν, που αγωνίζεται δανεικός από την Inverness Caledonian Thistle.

Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως τον περασμένο μήνα η Fort William είχε πάρει ακόμα μια νίκη, αλλά ήταν για το North of Scotland Cup, με το 5-2 επί της Nairn County.

FULL TIME:

FORT WILLIAM 1-0 CLACHNACUDDIN

OUR FIRST LEAGUE WIN IN 882 DAYS

— Fort William FC (@FortWilliamFC) September 11, 2019