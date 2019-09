FIFA Awards: Mέσι-Ρονάλντο, Netflix, Salt Bae, Τότι κι ο κόσμος που άλλαξε από το 2007 μέχρι σήμερα! (pics & vids)

To ημερολόγιο έγραφε 17/12/2007.

Στο Opera House της Ζυρίχης ο 20χρονος Λιονέλ Μέσι κι ο 22χρονος Κριστιάνο Ρονάλντο θα συναντηθούν για πρώτη φορά στην ετήσια τελετή βραβείων της FIFA.

Τότε, ο Κακά ήταν αυτός που αναδείχτηκε κορυφαίος παίκτης.

Από τότε μέχρι και το 2018, η Χρυσή Μπάλα ήταν στα χέρια του Μέσι και του Ρονάλντο. Θυμίζουμε πως πέρυσι, ο Μόντριτς έσπασε το δίπολο, με τους Ρονάλντο και Γκριζμάν να είναι πίσω του.

Σήμερα Φαν Ντάικ, Μέσι και Ρονάλντο διεκδικούν τον τίτλο του καλύτερου παίκτη.

