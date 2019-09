Στην Κοπεγχάγη ο Μπέντνερ (pic & vid)

Στην Κοπεγχάγη θα παίζει τη νέα σεζόν ο Μπέντνερ.

Ο Δανός φορ παραχωρήθηκε δανεικός από τη Ρόζενμποργκ.

Πλέον θα είναι συμπαίκτης με τον Κάρλος Ζέκα στην Κοπεγχάγη.

Δείτε την ανακοίνωση του Μπέντνερ.

FC Copenhagen have signed Nicklas Bendtner form Norwegian champions Rosenborg BK on a deal until the end of the year #fcklive https://t.co/HN1mGFL0nL

— F.C. København (@FCKobenhavn) September 2, 2019