Η ομάδα του Βέλγου στόπερ και θρύλου της Μάντσεστερ Σίτι ηττήθηκε ξανά, αυτή τη φορά με σκορ 1-0 από τη Γκενκ και η ομάδα του έχει πραγματοποιήσει το χειρότερο ξεκίνημα των τελευταίων 21 ετών.

Παρά το γεγονός πως πρόσφατα αποφασίστηκε τις ημέρες των αγώνων να μην ασχολείται με την προπονητική, αλλά ν' αφήσει την στρατηγική στον συνεργάτη του, Σάιμον Ντέιβις, πάλι δεν απέφερε καρπούς αυτό κι έτσι η Άντερλεχτ έμεινε με 2 βαθμούς έπειτα από πέντε αγωνιστικές στο πρωτάθλημα του Βελγίου.

«Πιστεύουμε στη διαδικασία βελτίωσης... Δεν υιοθετούμε το δράμα. Συνεχώς παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, έχουμε πολλά νεαρά παιδιά στο ρόστερ, όμως δεν υπάρχουν δικαιολογίες όταν τα αποτελέσματα δεν είναι θετικά. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουμε πέρα από το να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά» έγραψε ο Κομπανί στα social media μετά το ματς.

We don’t believe the hype, we don’t believe the drama. We believe in the process. We continuously produce good football, with a very (!) young but talented squad. However, no results, so no excuses. Now there’s nothing else to do but work even harder. #InYouthWeTrust pic.twitter.com/etSiqJeJVf

— Vincent Kompany (@VincentKompany) August 23, 2019