Ο Ισπανός τερματοφύλακας της Λίβερπουλ, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ την 5η του Αυγούστου, μερικές ώρες μετά την πώληση του Σιμόν Μινιολέ στη Μπριζ, αφού ο Βέλγος αντιλήφθηκε πως πλέον δεν είχε θέση στα πλάνα του Κλοπ και ήθελε να μπορεί να διεκδικήσει θέση βασικού.

Το πρωί της 15ης Αυγούστου, ο Άντριαν ξύπνησε και στο βιογραφικό του έχει προστεθεί ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο! Μέσα σε διάστημα 10 ημερών, από την... ανεργία και την αναζήτηση επόμενου ποδοσφαιρικού σταθμού έχοντας μείνει ελεύθερος από τη Γουέστ Χαμ που είχε αποκτήσει τον Ρομπέρτο για 2ο γκολκίπερ πίσω από τον Φαμπιάνσκι, ο νυν βασικός πορτιέρε των «κόκκινων» ουσιαστικά χάρισε στην ομάδα του το φετινό Super Cup.

Ο Γιούργκεν Κλοπ έτρεξε πάνω του τρελαμένος από την απόδοσή του και από το γεγονός πως απέκρουσε το τελευταίο καθοριστικό πέναλτι του Τάμι Άμπραχαμ, με τον Άντριαν να πέφτει στα γόνατα και να περιμένει τους συμπαίκτες του με ανοιχτά τα χέρια να το πανηγυρίσει μαζί τους! Μάλιστα, ένας εκ του τεχνικού επιτελείου τον σήκωσε στους ώμους του, για να φανεί σε όλους ο... ήρωας της βραδιάς, με τον πορτιέρε να κλέβει μάλλον τη δόξα από τον Σαντιό Μανέ που πέτυχε δυο γκολ, ένα στην κανονική διάρκεια κι ένα στην παράταση για την προσωρινή ανατροπή.

Jurgen Klopp's run to celebrate with Adrian is utterly magnificent pic.twitter.com/3nvih2mTBs

Μόλις τέσσερις μέρες μετά την υπογραφή του συμβολαίου με τη Λίβερπουλ, ο Άντριαν, στις 9 Αυγούστου, ο Ισπανός γκολκίπερ, είδε τον Άλισον να τραυματίζεται στη δεξιά γάμπα σε ανύποπτη φάση κατά την οποία ο Βραζιλιάνος προσπάθησε απλά να κάνει ένα ελεύθερο κι έπειτα από αυτό, χρειάζεται πλέον να μείνει για περίπου ενάμιση μήνα εκτός δράσης.

Πρώτο σημάδι... Ο Άντριαν βγάζει αμέσως τη φόρμα του, βάζει τα γάντια του και μπαίνει στο γήπεδο για να υπερασπιστεί την εστία των «κόκκινων». Δέχεται ένα γκολ από τη Νόριτς στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος της Premier League, δεν έχει ευθύνη, ενώ γενικότερα ενέπνευσε εμπιστοσύνη στην άμυνά του και την υπόλοιπη ομάδα, αφού παρουσιάζεται και ιδιαίτερα ήρεμος και με απόλυτη αντίληψη χώρου και καταστάσεων για να δράσει.

Η ενημέρωση για την κατάσταση του Άλισον και του χρονικού διαστήματος που πρέπει να μείνει μακριά από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, επιφορτίζει τον Άντριαν με το ρόλο του βασικού τερματοφύλακα μπροστά από τον Λόνεργκαν που αποκτήθηκε επίσης για back-up αφού η Λίβερπουλ είχε... ξεμείνει για τη θέση κάτω απ' τα δοκάρια.

Βράδυ Τετάρτης, Κωνσταντινούπολη, Vodafone Park, το Super Cup να περιμένει κάτοχο, σε ακόμα έναν αγγλικό «εμφύλιο» στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, μετά απ' αυτόν της 1ης Ιουνίου στο Wanda Metropolitano για το Champions League. Ο Άντριαν δηλώνει βροντερό παρών! Κάνει σωτήρια επέμβαση πέφτοντας στα πόδια του Κόβασιτς στο πρώτο μέρος και δέχεται το γκολ από τον Ζιρού έχοντας μείνει όμως στο έλεος του Γάλλου που είχε φύγει μόνος του.

Στην παράταση πραγματοποιεί τρομερή επέμβαση σε σουτ του Μάουντ, ενώ λίγο νωρίτερα είχε δεχθεί το γκολ από τον Ζορζίνιο με εκτέλεση πέναλτι, για την οποία όμως δεν είναι καθόλου σίγουρος ότι υπέπεσε σε παράβαση. Έλεγε χαρακτηριστικά μετά το τέλος του αγώνα πως: «Οι επιθετικοί είναι έξυπνοι πλέον και μάλλον και ο Άμπραχαμ πήγαινε για να πάρει το πέναλτι. Ίσως με ακούμπησε, τον ακούμπησα, δεν ξέρω, θα πρέπει να το ξαναδώ, αλλά δεν ξέρω. Σίγουρα πήγαινε να το πάρει...».

Η αλήθεια είναι ότι από τα ριπλέι που δόθηκαν εκείνη τη στιγμή κανείς δεν μπόρεσε να καταλάβει αν ήταν ορθή η απόφαση της Στέφανι Φραπάρ, τι ακριβώς της είπαν από το VAR και γιατί δεν θέλησε και η ίδια να ξαναδεί τη φάση για να είναι σίγουρη για την απόφαση.

Με αυτό που συνέβη στη διαδικασία από την άσπρη βούλα, μετά τα 120 λεπτά του αγώνα, μάλλον ο Άντριαν δικαιώθηκε και πήρε την εκδίκησή του. Απέναντι στον Άμπραχαμ ξανά, τον άνθρωπο που είχε πάρει το πέναλτι στον εξτρά χρόνο, ο Ισπανός απέκρουσε με το πόδι – αν και φαίνεται να είχε κάνει βήμα μπροστά από την τελική γραμμή προτού πέσει αριστερά – και τρέχει να πανηγυρίσει!

Δείχνει τον εαυτό του, μέσα του... κραυγάζει «εγώ, εγώ», πέφτει στα γόνατα και γνωρίζει την αποθέωση!

«Καλωσήρθα στη Λίβερπουλ, τι εβδομάδα κι αυτή...» ήταν οι πρώτες του κουβέντες στην κάμερα στην κοινή συνέντευξη που παραχώρησε με τον Τζόρνταν Χέντερσον. Αν χρειαστεί, πάντως, αναλαμβάνει εκείνος προκρίσεις και καθοριστικά πέναλτι, όπως το είχε κάνει για τη Γουέστ Χαμ τη σεζόν 2014-2015 στον τρίτο γύρο του Κυπέλλου, πετώντας τα γάντια στην άκρη και σκοράροντας κόντρα στον Ζόελ της Έβερτον!

"Welcome to Liverpool! It was a crazy week!"

One start, one trophy for Adrian. Not a bad start.

@DesKellyBTS pic.twitter.com/PEa7WfP4xT

— Football on BT Sport (@btsportfootball) August 14, 2019