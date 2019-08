Ο Γάλλος χαφ, αγωνίστηκε ελάχιστα στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ», προπονήθηκε αλλά κρινόταν ανέτοιμος παραμονές του αγώνα για το Super Cup στην Κωνσταντινούπολη, βρήκε θέση στην αρχική 11άδα απέναντι στη Λίβερπουλ στο Vodafone Park και ήταν... πραγματική όαση.

Ο Φρανκ Λάμπαρντ, ο κόσμος της Τσέλσι αλλά και όσοι παρακολούθησαν το παιχνίδι της Τετάρτης αντίκρισαν έναν τρομερά βελτιωμένο Ενγκολό Καντέ, σε σύγκριση με τον ποδοσφαιριστή που είχαν μάθει όλοι από τη Λέστερ, όταν τότε ήταν απλά ο κορυφαίος «κόφτης» μπροστά από την άμυνα, καθαρίζοντας τα πάντα.

Δίχως να παραπονεθεί, δίχως να δείξει κουρασμένος, δίχως να σταματήσει οποιαδήποτε προσπάθειά του και να το ρίξει στις ενοχλήσεις που είχε αποκομίσει από το ντέρμπι του «Ολντ Τράφορντ» πριν από λίγα 24ωρα, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής και δις Πρωταθλητής της Premier League με διαφορές ομάδες (2015, 2016), έκανε τεράστια διαφορά στον αγωνιστικό χώρο.

N'Golo Kanté completed at least twice as many take-ons (8) as any other player on the pitch during the 2019 #SuperCup.

So much for being an injury doubt. pic.twitter.com/o6X3df64jo

— Squawka Football (@Squawka) August 14, 2019