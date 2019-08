Οι «μπλε» και οι «κόκκινοι» οπαδοί είχαν ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη για τον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup, ενώ, οι Τούρκοι οπαδοί της Μπεσίκτας είχαν φροντίσει να προμηθευτούν εισιτήρια, με το ματς να γίνεται στο γήπεδο της ομάδας τους.

Η συνύπαρξη των διαφορετικών «στρατοπέδων» ήταν αρμονική και οι σκηνές ήταν αυτό ακριβώς που πρέπει ν' αντιλαμβάνονται όλοι για το ποδόσφαιρο...

This is what football is all about! Bringing people together! English, Turkish, Beşiktaş, Liverpool, Chelsea fans all getting along having a great time [via @HaberKartali] pic.twitter.com/4epNBcEoIs

