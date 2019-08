Ο Γάλλος χαφ, μόνιμα χαμογελαστός, μιλούσε με τους μικρούς που είτε αντιμετωπίζουν προβλήματα, είτε δεν έχουν κάτω άκρα και οι κινήσεις του ήταν τέτοιες που φανερώνουν πόσο ταπεινό παιδί είναι...

Μάλιστα, άπλωνε πρώτος το χέρι για να κάνει χειραψία με τους μικρούς, θαυμάζοντας το σθένος τους...

N'Golo Kante has the best smile in world football, pass it on #SuperCup pic.twitter.com/EQvImv74pk

— Football on BT Sport (@btsportfootball) August 14, 2019