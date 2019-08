Ο Πορτογάλος εξτρέμ που αναμένεται να μετακομίσει στο Μάντσεστερ για χάρη της Γιουνάιτεντ (και έχει κάτι περισσότερο από 48 ώρες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης), σίγουρα θα ήθελε να έχει αποχαιρετήσει τη Σπόρτινγκ με το τρόπαιο του Super Cup.

Η Μπενφίκα διέλυσε τα «λιοντάρια» της Λισαβόνας και η τελευταία εμφάνιση του Φερνάντες με τα πράσινα, είχε έντονη απογοήτευση...

Bruno Fernandes farewell after last night's Portuguese Cup final against Benfica, which was possibly his last game for the club. He was in tears. pic.twitter.com/fjtk4G5Snv

— 360Sources (@360Sources) August 5, 2019