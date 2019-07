Ο 24χρονος μέσος της Φιορεντίνα, στη φιλική ήττα (2-1) από τη Μπενφίκα στη Red Bull Arena του Νιού Τζέρσεϊ, βρέθηκε... φάτσα με το γκολ, με τη μπάλα στρωμένη στο πόδι του, ολομόναχος, δίχως την παραμικρή πίεση, με μοναδική δουλειά απλά να σουτάρει μετά το «ριμπάουντ» από δοκάρι και... η αποτυχία έκανε κρότο!

Early contender for miss of the season! #Benassi #ICC2019 pic.twitter.com/777xYIb6SE

