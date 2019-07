Σοκ για Ρεάλ και Ασένσιο: Ρήξη χιαστού σύμφωνα με τους γιατρούς! (vids)

Σοκ για τη Ρεάλ, με τον τραυματισμό του Ασένσιο.

Ο Ισπανός χτύπησε στο γόνατο μετά το 2-2 και χρειάστηκε φορείο για να φύγει από το γήπεδο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι καλές αφού κάνουν λόγο για ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Οι Μαδριλένοι περιμένουν να δουν και τις τελικές εξετάσεις του παίκτη που ούρλιαζε όταν βγήκε από το ματς.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, εκεί όπου θα γίνει γνωστό το μέγεθος της ζημιάς.

A close look at Asensio's injury that may force Zidane to eat his own words and keep Gareth Bale... pic.twitter.com/B5eIRFeEww

— Douglas (@iamdouglaseze) July 24, 2019