Ο αστέρας των Ρόκετς και ... μεγάλος αντίζηλος του Γιάννη Αντετοκούνμπο για το βραβείο του MVP της περασμένης σεζόν στο NBA, παρακολούθησε τους Βαυαρούς να παίρνουν νίκη με σκορ 3-1 επί των «μερένγκες» στο Χιούστον.

Άλλωστε, είναι γνωστά τα συναισθήματά του και για την ποδοσφαιρική μπάλα πέρα από την πορτοκαλί κι έτσι δεν θα μπορούσε να χάσει την ευκαιρία.

Μάλιστα, βρέθηκε και στ' αποδυτήρια μετά τη λήξη της αναμέτρησης, όπου έβγαλε αναμνηστικές φωτογραφίες και γνώρισε τους ποδοσφαιρικούς αστέρες. \

Após a partida, James Harden visitou o vestiário do Real Madrid.

O armador do #Rockets ainda tirou fotos com o atual melhor do mundo, Luka Modric, e com o brasileiro Marcelo.pic.twitter.com/qAT9kP8eg4

— Red Nation (@RedNationBR) July 21, 2019