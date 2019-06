Ο Τζέραρντ σκοράρει... καλύτερα κι απ' τους παίκτες του στην προετοιμασία της Ρέιντζερς (vid)

Ο Stevie G, εκμεταλλεύεται τις προπονήσεις των «διαμαρτυρόμενων» για να μένει σε... φόρμα, από τη στιγμή που πλέον κατά κύριο λόγο παρουσιάζεται με σακάκι και καλά παπούτσια στην άκρη του πάγκου.

Σε μια από τις πρόσφατες προπονήσεις της Ρέιντζερς που έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της, ο θρύλος της Λίβερπουλ έδειξε πως ακόμα ξέρει να «μυρίζεται» τις φάσεις και να φανερώνει τι ακριβώς πρέπει να διορθώσουν οι αμυντικοί του...

Yep, Stevie G's still got it pic.twitter.com/9PQIolYwEj

— COPA90 (@COPA90) June 29, 2019