Αριστερό βολέ για... Όσκαρ από τον Βάλντσμιντ στο Euro U21 (vid)

Τα ... νεαρά «πάντσερ» έχουν εντυπωσιάσει στη φετινή διοργάνωση που διεξάγεται στα γήπεδα της Ιταλίας και πήραν την πρόκριση με 7 βαθμούς στο γκρουπ που πέρα από τους Αυστριακούς συμμετείχαν επίσης και οι Δανία και Σερβία.

Στο τελευταίο ματς του ομίλου, που ολοκληρώθηκε στην ισοπαλία (1-1), ο Βάλντσμιντ πέτυχε ένα από τα καλύτερα γκολ του τουρνουά. Δίχως φόρα, απλά γύρισε το κορμί του και σούταρε δυνατά με το αριστερό για να στείλει συστημένη τη μπάλα στα δίχτυα.

Waldschmidt just did this at the U21 Euros. Absolutely fabulous goal. Watch it from behind. That's a monster, killer shot. pic.twitter.com/Q98K9QT4Yw

— Emanuel Roşu (@Emishor) June 23, 2019