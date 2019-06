Πάει Λέφσκι Σόφιας ο Κάργας (vid)

Ξανά στο εξωτερικό ο Γιάννης Κάργας. Ο 25ρχονος κεντρικός αμυντικός μετά το πέρασμά του από την Ντινάμο Μπρεστ ετοιμάζει βαλίτσες για την γειτονική Βουλγαρία και την Λέφσκι Σόφιας από την οποία έχει δεχτεί πρόταση και θα την αποδεχτεί - αν δεν το έχει κάνει ήδη.

Ο Κάργας το τελευταίο εξάμηνο της περασμένης σεζόν αγωνίστηκε στον ΠΑΣ Γιάννινα και ήταν από τους λίγους διακριθέντες των Ηπειρωτών.

✍️ OFFICIAL: 24-year-old Greek defender Giannis Kargas has signed a 3-year contract with Levski Sofia. Kargas got No 19 pic.twitter.com/LyiKIkKXRy

— mshumanov (@shumansko) 18 Ιουνίου 2019