Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής χρειάστηκε τις πρώτες βοήθειες και κλήθηκε ασθενοφόρο στο σημείο όπου δέχθηκε την επίθεση και τα χτυπήματα στο κεφάλι από αγνώστους, καθώς διασκέδαζε βράδυ στην Ίμπιζα, όπου και ταξίδεψε μετά και το τελευταίο ματς πρωταθλήματος στη Σκωτία...

Dorrans Has Been Attacked While On Holiday, Supposedly Hit With A Bottle..... pic.twitter.com/HfN8ptIzGa

— (@Heeder1872) May 23, 2019