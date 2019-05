Ο κορυφαίος αμυντικός στην Ευρώπη με αριθμούς... όπως ο Μέσι και ο Κριστιάνο!

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής των «διαμαρτυρόμενων» έκανε καταπληκτική σεζόν με την ομάδα του Στίβεν Τζέραρντ.

Αγωνίστηκε σε 57 παιχνίδια εκ των οποίων στα 56 ξεκίνησε ως βασικός, με τη μοναδική του παρουσία σε ματς με τη μορφή αλλαγής να είναι κόντρα στη Σεντ Μίρεν αρκετά νωρίς μέσα στην αγωνιστική περίοδο.

Ο Ταβερνίερ, αγωνίζεται στην άμυνα, όμως, αυτό δεν του απαγόρευσε να φτάσει σε αριθμούς που κανείς άλλος στη θέση του δεν κατάφερε να πετύχει και πιθανότατα να μην καταφέρει να πετύχει σε κάποιο από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ακόμα κι ο Φαν Ντάικ είναι ο ακριβότερος αμυντικός αυτή τη στιγμή και πιστώνεται τεράστιο μερίδιο για την διεκδίκηση του τίτλου στην Premier League από τη Λίβερπουλ, ο Ταβερνίερ ναι μεν δεν πανηγύρισε κάποιο τρόπαιο, αλλά ξεχώρισε ατομικά στην πρώτη απόπειρα του Stevie G στην προπονητική...

Το όνομα του Ταβερνίερ βρίσκεται ακριβώς κάτω από αυτά των Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, Αζάρ, Μπαπέ και Νικολάς Πεπέ. Δηλαδή, ανάμεσα σε όλους τους επιθετικούς και τις επιδόσεις τους στο δημιουργικό κομμάτι και τα γκολ για τις ομάδες τους, μπήκε... σφήνα και ο αμυντικός της Ρέιντζερς!

Μέσα στη σεζόν που ολοκληρώθηκε – και στην οποία η Σέλτικ πανηγύρισε το 8ο διαδοχικό πρωτάθλημα στην Premier League της χώρας – ο Τζέιμς Ταβερνίερ σκόραρε 17 φορές και είχε 20 ασίστ.

Και αυτά, έχοντας κοστίσει μόλις περίπου 300.000 ευρώ!

Μια ματιά στα παρακάτω νούμερα θα φανερώσει πολύ εύκολα την τρομερή χρονιά που έκανε ο 27χρονος αμυντικός (το τονίζουμε...) στη Ρέιντζερς...

Λιονέλ Μέσι: 52 γκολ, 18 ασίστ

Κίλιαν Μπαπέ: 45 γκολ, 12 ασίστ

Κριστιάνο Ρονάλντο: 28 γκολ, 13 ασίστ

Εντέν Αζάρ: 26 γκολ, 18 ασίστ

Νικολάς Πεπέ: 24 γκολ, 11 ασίστ

Τζέιμς Ταβερνίερ: 17 γκολ, 20 ασίστ... ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

Another season done! Lots of ups and downs but I know this squad will learn and come back stronger Thank you for your amazing support all season See you all soon pic.twitter.com/GJGwsY7JKi

— James Tavernier (@James_Tavernier) May 19, 2019