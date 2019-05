Το χρονικό περιθώριο που είχε ο ΠΑΟΚ προκειμένου να καταβάλει τη ρήτρα των 12 εκατομμυρίων ευρώ και να κάνει τον Σέρζιο Ολιβέιρα δικό του έχει περάσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως οι «ασπρόμαυροι» δε θα συζητήσουν με την Πόρτο για την αγορά των δικαιωμάτων του 26χρονου μέσου. Το έχει πει ο Μάριο Μπράνκο και αυτό αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες μέρες και αφού ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις της Πόρτο.

Σημερινά δημοσιεύματα στην Πορτογαλία αναφέρουν ότι ο Ολιβέιρα θα επιστρέψει στην Πόρτο και ενδεχομένως να ακολουθήσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας των «δράκων». Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη έχει να κάνει με την πρόθεση των νταμπλούχων Ελλάδας να μπουν σε διαπραγματεύσεις με στόχο να κρατήσουν τον 26χρνο διεθνή Πορτογάλο.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην σημερινή έκδοσή της η «O Jogo», «ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να κρατήσει τον Σέρτζιο» και συμπληρώνει ότι «ο Ολιβέιρα αποδείχθηκε καθοριστικός στο νταμπλ των Ελλήνων, που σκοπεύουν τώρα να τον κρατήσουν και τη νέα σεζόν».

«Σύμμαχος» του ΠΑΟΚ είναι η επιθυμία του Ολιβέιρα να παραμείνει στην Ελλάδα, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από τις απαιτήσεις της Πόρτο.

PAOK wants to keep Sergio#FCPorto #SomosPorto pic.twitter.com/Hj389u81hu

— Portista (@FCPortoGlobal) 15 Μαΐου 2019