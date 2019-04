Ο Ρονάλντο είναι ο δεύτερος χειρότερος σε εκτελέσεις φάουλ τη φετινή σεζόν! (pic)

Ένα από τα δυνατά σημεία του Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως μας είχε αποδείξει για χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης, είναι οι εκτελέσεις φάουλ. Ωστόσο, στη Γιουβέντους δεν έχει καταφέρει κάτι ανάλογο.

Μάλιστα, τα στατιστικά του σε αυτόν τον τομέα τη φετινή σεζόν είναι τόσο άσχημα, που τον φέρνουν μέσα στους χειρότερους εκτελεστές φάουλ των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Συγκεκριμένα ο CR7 δεν έχει σκοράρει σε κανένα από τα 16 φάουλ που έχει εκτελέσει τη φετινή σεζόν με τη Γιουβέντους στη Serie A, με συνέπεια να είναι ο δεύτερος χειρότερος στην Ευρώπη, πίσω μόνο από τον Καμίλο Τσιάνο της Φροζινόνε, ο οποίος μετράει 0/18!

Όσον αφορά τους καλύτερους εκτελεστές φάουλ από τα τέσσερα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στην κορυφή με έξι γκολ από στημένες φάσεις και ακολουθούν ο Μάντισον της Λέστερ, ο Γκριεζμάν, ο Τέγιο της Μπέτις, ο Μίλικ της Νάπολι και ο Σμιντ της Άουγκσμπουργκ, όλοι τους με τρία γκολ.

Freekick shots in big 4 leagues. @FCBayernEN & @ManUtd taking lots from unpromising positions, @LFC & @ManCity far more discerning. @Inter_en & @Arsenal generating very low xG overall from FKs. #FCBayern #MUFC #LFC #mancity #intermilan #inter #AFC From https://t.co/mr2YwJJ69f pic.twitter.com/O1yhL0Rv2p

