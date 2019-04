Ο Μαλουντά απολύθηκε από τη Ζυρίχη και... δεν το ήξερε! (pic)

Ο πρώην Γάλλος εξτρέμ, είχε προσληφθεί στη Ζυρίχη μόλις πριν από ενάμιση μήνα, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να λαμβάνει ισχύ από την 1η Μαρτίου.

Το πρωί της Πέμπτης, 11 Απρίλη, η ομάδα ανακοίνωσε πως ο Μαλουντά δεν μπορούσε να ταυτιστεί με το πλάνο που ήθελαν να βάλουν στον σύλλογο για τα επόμενα χρόνια κι έτσι συμφώνησε ν' αποδεσμευτεί.

Μόνο που... ουδέποτε φαίνεται να έγινε κουβέντα, αφού, ο άλλοτε άσος της Τσέλσι έγραψε στο twitter κάτω από την ανακοίνωση του «διαζυγίου»: «Αλήθεια; Δεν το ήξερα...».

really I didn't know that..??

