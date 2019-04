Επόπτης ζήτησε στο γήπεδο από επόπτη να τον παντρευτεί! (vid)

Ισως η πιο γλυκιά στιγμή στα γήπεδα της Ρουμανίας τη σεζόν που διανύουμε. Η σέντρα του ματς άργησε λίγα λεπτά, αυτή τη φορά για καλό σκοπό! Ο ένας επόπτης κατέβασε τη σημαία, σήκωσε το δαχτυλίδι και ζήτησε σε γάμο τη βοηθό διαιτητή που ήταν στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Ευτυχώς για τον επόπτη η απάντηση ήταν θετική και το ματς άρχισε κανονικά!

The most brilliant story of the week!!! An assistant ref asked the other assistant ref to MARRY HIM before the game! She said yes, fortunately! Romanian football is fabulous. pic.twitter.com/rfuwN3XF0m

— Emanuel Roşu (@Emishor) April 7, 2019