Πήγαινε να δει τον γιο της στο Μπράγκα – Μπενφίκα και πέθανε σε τροχαίο... (pics)

Η μητέρα του Νταβίντ Βέιγκα, που αγωνίζεται στην ομάδα κ-19 της Μπράγκα και ήταν παρών στο ματς με τη Μπενφίκα, βιώνει οικογενειακή τραγωδία...

Η μητέρα του, στο δρόμο προς το γήπεδο για να τον παρακολουθήσει, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα και «έφυγε» από τη ζωή, ενώ, ο πατέρας του νεαρού ποδοσφαιριστή που επέβαινε στο όχημα, είναι σε κρίσιμη κατάσταση!

Με δάκρυα στα μάτια όταν ενημερώθηκε για το περιστατικό, ο κόουτς της Μπράγκα ζήτησε από τους διαιτητές να σφυρίξουν τη λήξη του ματς με τους «αετούς» (4-2 μπροστά στο σκορ η Μπενφίκα), όπως κι έγινε 90 δευτερόλεπτα πριν από την τυπική ολοκλήρωση του αγώνα...

Braga's youth game vs Benfica ended 90 seconds early because one of the players lost his mother during the match in a car accident.

Braga's manager, in tears, asked the referee to end the game when news broke out.

Truly heartbreaking for David Veiga, Stay strong. pic.twitter.com/SYNuU08Cfm

