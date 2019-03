Αυτό το ανάποδο ψαλίδι ίσως είναι καλύτερο κι απ' του Κριστιάνο! (vid)

Το συγκεκριμένο γκολ ίσως είναι καλύτερο κι από αυτό που πέτυχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο απέναντι στη Γιουβέντους το 2018 ή αυτό του Γκάρεθ Μπέιλ στον τελικό του περσινού Champions League. \

Εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε...

Κάθε ανάποδο ψαλίδι είναι εντυπωσιακό και όμορφο, όμως, αυτό που έκανε ο Μολντοβεάνου για την Πετρολούλ (χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του με το τελικό 1-0), ήταν από τα πιο δύσκολα που έχουν σημειωθεί...

Stunning overhead kick from Robert Moldoveanu in the Romanian second tier. #Liga2 #Petrolulpic.twitter.com/ZRXE6gP8se

— Alecs Stam (@AlecsStam) March 30, 2019