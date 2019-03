Γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ ο ... Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας! (vid)

Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, συμμετείχε στη νίκη (2-1) της Vitosha απέναντι στην Pirin στο πρωτάθλημα βετεράνων κι όταν η μπάλα στήθηκε λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή για την εκτέλεση ενός φάουλ, το πήρε πάνω του.

Πήρε φόρα, εκτέλεσε και ο αντίπαλος πορτιέρε έχασε τη μπάλα μέσα από τα χέρια του (αν ήθελε απλά να μην δυσαρεστήσει τον Πρωθυπουργό δεν το ξέρουμε), για να καταλήξει στο βάθος της εστίας του!

A goalscoring prime-minister? Welcome to Bulgaria! Watch how Bulgaria prime-minister Boyko Borissov scores a free kick for his Vitosha Bistritsa team with the help of an EPIC goalkeeper blunder in Vitosha's 2-1 win over Pirin in the final of a veteran football championship pic.twitter.com/78RyQxV04j

