Επίθεση μίσους από τους οπαδούς της Σέλτικ: «Είσαι απατεώνας» (vid)

Ο Βορειοϊρλανδός προπονητής, έπειτα από κάτι περισσότερο από 3 χρόνια, επέστρεψε στο αγγλικό ποδόσφαιρο και αναλαμβάνει τα ηνία της Λέστερ, από την οποία απολύθηκε πριν από λίγες μέρες ο Κλοντ Πιέλ.

Η Σέλτικ έδωσε ξανά τα ηνία στον θρύλο του συλλόγου, Νιλ Λένον, ο οποίος επανήλθε στην τεχνική ηγεσία, αποθεώθηκε στο ματς με τη Χαρτς, όμως, οι οπαδοί των «καθολικών» είχαν ετοιμάσει το πανό έχθρας προς τον Μπρένταν Ρότζερς γράφοντας:

«Επέλεξες τη μετριότητα από την αιωνιότητα...

Δεν ήσουν ποτέ ένας από εμάς, είσαι ένας απατεώνας...».

"You traded immortality for mediocrity. Never a Celt. Always a fraud."

Celtic fans had a strong message for Brendan Rodgers after he left the club to join Leicester City pic.twitter.com/6weLme7L25

— BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) February 27, 2019