Οπαδός στη Βόρεια Ιρλανδία πήγε σε... άλλο επίπεδο το ροκάνισμα του χρόνου (vid)

Με την τύχη να του έχει στείλει τη μπάλα στα χέρια στην πρώτη σειρά της εξέδρας σε απόσταση... αναπνοής από το σημείο όπου θα έπρεπε να εκτελεστεί ένα πλάγιο για τη Γουέιτερφορντ, το βράδυ της Τρίτης, ένας οπαδός, απλά πήγε την καθυστέρηση... σε άλλο επίπεδο.

Ο υποστηρικτής της Ντέρι σηκώθηκε, έπιασε τη μπάλα, την πέταξε όσο πιο μακριά μπορούσε, αδιαφορώντας παντελώς για το fair play ή για όσους τον έβλεπαν εκείνη τη στιγμή και μάλιστα, αποθεώθηκε από τον υπόλοιπο κόσμο!

Derry City fan taking time-wasting to the next level and he doesn't care who sees himpic.twitter.com/62Np9XPPSm

