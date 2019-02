Ο Μέσι, σε backstage γυρισμάτων για διαφημιστικό κλιπ δημοφιλούς εταιρείας αναψυκτικών, έστησε ένα μπουκάλι πάνω στη μπάλα και σούταρε, με το μπουκάλι να κάνει γεμάτη περιστροφή και να προσγειώνεται κανονικά.

Ένας πιτσιρικάς ζήλεψε το trick-shot και αντέγραψε το σουτ, ωστόσο, έδειξε και την προτίμησή του, αφού έβαλε τη φανέλα του Κριστιάνο και εφάρμοσε το στυλ του...

Messi or this kid? Who did it better? pic.twitter.com/MZdFwLf7Ct

— Mister Iyanu (@iammisteriyanu) February 19, 2019