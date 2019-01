Ερασιτεχνική ομάδα ζήτησε μέσω twitter να... στείλουν μήνυμα στον προπονητή γιατί έχασε τις επαφές στο κινητό! (pic)

Η Γουόκινγκ, σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter, ανέφερε πως ο κόουτς της ομάδας, Ντόους (στη φωτογραφία του κειμένου μαζί με τον Χάβι Γκράθια έπειτα από πρόσφατη συνάντησή τους στο Κύπελλο Αγγλίας), θα ήθελα να του στείλουν μήνυμα στο κινητό, όλοι όσοι έχουν τον αριθμό του, αφού, έχασε όλες τις επαφές που είχε και πρέπει να ξαναβρεί τα νούμερα των συνεργατών, των ποδοσφαιριστών και όλων όσους γνωρίζει!

«Είχε περισσότερες από 2.000 επαφές στον κατάλογό του και μόλις τις έχασε, είπε ότι ήταν η πιο... ήρεμη μέρα που είχε ως προπονητής» ήταν το σχόλιο της ομάδας...

| Woking Football Club's manager, Dowse, has requested that anyone who has his mobile number to send him a text message as he has lost his phone contacts.

He had over 2000 contacts, and says it’s the quietest day he’s had since becoming manager!

— Woking Football Club (@wokingfc) January 15, 2019