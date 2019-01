Άρχισαν τις κλωτσιές οι Όουεν και ΜακΑτίρ σε τουρνουά! (vid)

Ο Όουεν εκνευρίστηκε έντονα από ένα τράβηγμα του αντιπάλου του (και άλλοτε συμπαίκτη του στη Λίβερπουλ) στο Star Sixes, το οποίο και κατέκτησαν οι Άγγλοι, με αποτέλεσμα να τον κλωτσήσει πρώτος, ωστόσο, μπροστά στα μάτια του διαιτητή, ο ΜακΑτίρ χτύπησε τον Άγγλο πρώην στράικερ των «κόκκινων» με αποτέλεσμα να δει την κόκκινη κάρτα.

Ο Ντάρεν Μπεντ δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε, ο Τζο Κόουλ πήγε ν' απομακρύνει τον Όουεν και οι υπόλοιποι Ιρλανδοί απλά προσπαθούσαν να ηρεμήσουν την κατάσταση για να συνεχιστεί το παιχνίδι του τουρνουά.

Δείτε το βίντεο:

Michael Owen and Jason McAteer going at each other in Star Sixes is GREAT Sunday night viewing pic.twitter.com/1nU48MmE4Y

— Soccer AM (@SoccerAM) January 6, 2019