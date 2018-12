Στους 50 κορυφαίους της UEFA για το 2018 ο Μανωλάς! (pic)

Μεγάλη διάκριση για τον Κώστα Μανωλά καθώς η UEFA ανακοίνωσε τη λίστα με τους 50 κορυφαίους ποδοσφαιριστές για το 2018, μέσα στην οποία βρίσκεται και ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός της Ρόμα.

Από τη λίστα των 50 ποδοσφαιριστών που επέλεξε η UEFA θα βγει η καλύτερη ενδεκάδα για το 2018, για την οποία ο Μανωλάς έχει θέσει υποψηφιότητα.

Αναμφίβολα είναι πολύ σημαντικό επίτευγμα αυτό για τον Έλληνα στόπερ, ο οποίος με δικό του γκολ επί της Μπαρτσελόνα είχε στείλει τη Ρόμα στα ημιτελικά του Champions League.

Αναλυτικά οι υποψήφιοι:

Τερματοφύλακες: Άλισον, Γιορίς, Νάβας, Όμπλακ, Τερ Στέγκεν

Αμυντικοί: Ζόρντι Άλμπα, Κιελίνι, Χιμένες, Γοδίν, Ερνάντεζ, Κίμιχ, Κουλιμπαλί, Μανωλάς, Μαρσέλο, Πικέ, Ράμος, Στόουνς, Ουμτιτί, Φαν Ντάικ, Βαράν

Μέσοι: Κασεμίρο, Ντε Μπρόινε, Αζάρ, Ισκο, Καντέ, Κρόος, Μίλνερ, Μόντριτς, Σαούλ, Παγέ, Πιάνιτς, Πογκμπά, Ράκιτιτς, Νταβίδ Σίλβα, Τοβέν

Επιθετικοί: Μπέιλ, Καβάνι, Ντιμπάλα, Τζέκο, Φιρμίνο, Γκριεζμάν, Κέιν, Λεβαντόφσκι, Μανέ, Μπαπέ, Μέσι, Νεϊμάρ, Ρονάλντο, Σαλάχ, Σουάρες

UEFA name the 50 nominees for their 2018 #TeamOfTheYear pic.twitter.com/u6EGXedGjc

— B/R Football (@brfootball) 10 Δεκεμβρίου 2018