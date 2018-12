Έπεσε στα γόνατα και παρακαλούσε για έξι λεπτά καθυστερήσεις! (vid)

Ο Ελ Μαέστρο έπεσε στο χορτάρι και εκλιπαρούσε για να γίνουν έξι τα λεπτά των καθυστερήσεων στο παιχνίδι από το οποίο η ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα μπορούσε ν' ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην πρωτοπόρο Λουντογκόρετς αλλά και να ξεφύγει κάπως από τη Λέφσκι που ακολουθεί στο -1.

Δείτε την... άβολη στιγμή που ο τέταρτος διαιτητής προσπαθεί να σηκώσει τον Ελ Μαέστρο και να τον οδηγήσει στον πάγκο του:

Watch how CSKA-Sofia coach Nestor El Maestro asked for more added time after the referee gave just two minutes of stoppage time at the end of today's league decider against champions Ludogorets (1-1). El Maestro demanded six more minutes to be played... pic.twitter.com/zgyAWfYMtS

