Οταν ο Γιόχαν Κρόιφ εκτέλεσε το πέναλτι με πάσα! (vid)

Συμπληρώνονται 36 χρόνια από τότε που ο Γιόχαν Κρόιφ έκανε κάτι απίθανο, μοναδικό! Με... συμπρωταγωνιστή τον Γιέσπερ Όλσεν, ο Ολλανδός πετύχαινε γκολ έχοντας εκτελέσει το πέναλτι με... πάσα. Πλησιάζουμε την τέταρτη δεκαετία από εκείνο το μοναδικό τέρμα κι ελάχιστοι παίκτες έχουν τολμήσει κάτι ανάλογο. «Με τα Χριστούγεννα να πλησιάζουν ήταν μια ωραία ιδέα για να έχουν οι άνθρωποι κάτι να σχολιάζουν» τόνιζε ο θρύλος του ποδοσφαίρου.

36 years ago today, Johan took his only penalty for @AFCAjax. Fair to say it was a legendary one.

⠀

“With Christmas coming up it seemed like a nice idea to do it so that people have something to talk about,” said Johan after the game. #CruyffLegacy @NOS @NOSsport pic.twitter.com/J581IhyCLd

— Johan Cruyff (@JohanCruyff) December 5, 2018