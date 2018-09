Επικό τρολάρισμα με... χάρτινα ομοιώματα αντί για οπαδούς! (pic)

Οι οργανωμένοι οπαδοί της Φελκσούτ έχουν κηρύξει μποϊκοτάζ λόγω των νέων νόμων της Κυβέρνησης στην Ουγγαρία και όπως συμβαίνει συνεχώς τελευταία δεν υπήρχε ούτε ένας στο εκτός έδρας ματς με τη Μετζοκόβεσντ. Οι οπαδοί των γηπεδούχων, λοιπόν, βρήκαν την ιδανική ευκαιρία να τους τρολάρουν και να τους αντικαταστήσουν με χάρτινα ομοιώματα!

This is how the traveling Felcsút fans looked like against Mezőkövesd. The away sector was packed with cardboard fans pic.twitter.com/BeMUAIHmLY

