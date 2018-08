«Μάχη» για την υπογραφή του Μάρκοβιτς!

Στο Λίβερπουλ το έχουν πάρει απόφαση και θα παραχωρήσουν τον Λάζαρ Μάρκοβιτς κατά τη διάρκεια της σημερινής τελευταίας ημέρας των μεταγραφών.

Το θέμα είναι σε ποια ομάδα θα καταλήξει ο Σέρβος επιθετικός της Λίβερπουλ, με τον ΠΑΟΚ και την Άντερλεχτ να είναι οι δύο ομάδες που δίνουν πραγματική μάχη για να εξασφαλίσουν την υπογραφή του.

Νωρίς το πρωί στο Βέλγιο υποστήριζαν ότι ο 24χρονος ποδοσφαιριστής είναι πολύ κοντά στην Αντερλεχτ. Η διαφορά στις απολαβές του ήταν το μοναδικό αγκάθι, ωστόσο ο ΠΑΟΚ δεν έχει βγει από το παιχνίδι και συνεχίζει να τον διεκδικεί.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως και οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει με τη Λίβερπουλ, η οποία γνωρίζει ότι θα χάσει τον ποδοσφαιριστή το ερχόμενο καλοκαίρι δίχως κανένα αντάλλαγμα. Ο ΠΑΟΚ προσφέρει περίπου 2.000.000 ευρώ και 30% ποσοστό μεταπώλησης, δείχνοντας να έχει ένα μικρό προβάδισμα αυτή την ώρα.

Ο Τζέιμς Πιρς, που καλύπτει το ρεπορτάζ της Λίβερπουλ, στην τοπική εφημερίδα «Liverpool Echo, υποστήριξε σήμερα ότι: «ο Λάζαρ Μάρκοβιτς μοιάζει να είναι ο μοναδικός παίκτης που θα φύγει σήμερα από την ομάδα. Ο Σέρβος εξτρέμ έχει να επιλέξει ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Αντερλεχτ».

Lazar Markovic likely to be the only player leaving #LFC today. Serbian winger has a choice between PAOK and Anderlecht.

— James Pearce (@JamesPearceEcho) 31 Αυγούστου 2018